Samuel Lino comemora gol pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Samuel Lino comemora gol pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 29/04/2026 11:37

O Flamengo já está na Argentina, onde, na noite desta quarta-feira (29), enfrentará a equipe do Estudiantes de La Plata para manter-se invicto e com 100% de aproveitamento na competição continental.



Corinthians, o Independiente Rivadavia e o Mengão são as únicas equipes a conquistarem duas vitórias nas duas primeiras rodadas na fase de grupos da Libertadores.



O Flamengo, porém, detém o melhor ataque da competição com cinco gols marcados. Por isso, é o líder na classificação geral do torneio, o que pode lhe garantir disputar todos os segundos jogos de mata-mata em casa.



E o crescimento de Samuel Lino nas mãos de Leonardo Jardim tem ajudado a equipe a alcançar números expressivos não só na Libertadores, mas também no Brasileirão e na Copa do Brasil.



Lino tinha 0,17 como melhor média em assistências na sua carreira, alcançada na temporada 24/25 pelo Atlético de Madrid. Esta média o alavancou à posição de melhor jogador da temporada pela equipe de Diego Simeone.



Entretanto, o camisa 16 já trucidou estes números na atual temporada pelo Mengão Queridão. Até aqui, Lino tem a impressionante marca de 0,32 assistências por jogo, quase o dobro obtido em sua melhor temporada na carreira.



E Leonardo Jardim conta com o crescimento do atleta para continuar servindo seus companheiros e levando o Flamengo a conquistar as vitórias desejadas nas três competições que disputa. Tanto que o jogador deve voltar a ser titular nesta noite, em La Plata.



Veja as prováveis escalações de Estudiantes de La Plata e Flamengo.