Samuel Lino comemora gol pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Corinthians, o Independiente Rivadavia e o Mengão são as únicas equipes a conquistarem duas vitórias nas duas primeiras rodadas na fase de grupos da Libertadores.
O Flamengo, porém, detém o melhor ataque da competição com cinco gols marcados. Por isso, é o líder na classificação geral do torneio, o que pode lhe garantir disputar todos os segundos jogos de mata-mata em casa.
E o crescimento de Samuel Lino nas mãos de Leonardo Jardim tem ajudado a equipe a alcançar números expressivos não só na Libertadores, mas também no Brasileirão e na Copa do Brasil.
Lino tinha 0,17 como melhor média em assistências na sua carreira, alcançada na temporada 24/25 pelo Atlético de Madrid. Esta média o alavancou à posição de melhor jogador da temporada pela equipe de Diego Simeone.
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E Leonardo Jardim conta com o crescimento do atleta para continuar servindo seus companheiros e levando o Flamengo a conquistar as vitórias desejadas nas três competições que disputa. Tanto que o jogador deve voltar a ser titular nesta noite, em La Plata.
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