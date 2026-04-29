Alisson em treino pelo LiverpoolDivulgação / Liverpool
"Olha, sempre vai chegar o dia em que você – inclusive eu – vai embora. Mas se isso acontecer — e eu não tenho ideia disso e não acho que, neste momento, ele tenha ideia disso — então nós, como clube, nos adaptaremos. Já passamos por tudo juntos, coisas positivas e algumas negativas", afirmou o defensor.
"Seria definitivamente um grande golpe e uma grande perda, mas não acho que seja uma boa ideia ficar pensando no que pode ou não acontecer. Ele é muito importante para mim como um dos líderes da equipe e também dentro de campo. Na minha opinião, é o melhor goleiro do mundo", completou.
O goleiro está na mira da Juventus. De acordo com o jornal 'La Gazzetta dello Sport', o brasileiro já deu sinal verde para o avanço das negociações por um contrato de três anos. Recentemente, o Liverpool acionou uma cláusula de renovação e estendeu o vínculo até meados de 2027, para evitar perder o atleta sem custos.
Alisson está lesionado, com um problema muscular na coxa direita sofrido em um treinamento no fim de março. A tendência é que retorne aos gramados no fim da temporada, com foco também na Copa do Mundo.
O goleiro defende o Liverpool desde 2018. Pelos Reds, conquistou uma Liga dos Campeões, dois Campeonatos Ingleses, um Mundial de Clubes, uma Copa da Inglaterra, duas Copas da Liga Inglesa, uma Supercopa da Europa e uma Supercopa da Inglaterra. Ao todo, soma 332 jogos pelo clube.
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