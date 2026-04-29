O tema Neymar na seleção brasileira saiu dos limites do país e foi parar na Argentina, onde o Santos empatou em 1 a 1 com o San Lorenzo, na terça-feira (28). Ao conceder entrevista a jornalistas argentinos após o jogo, o camisa 10 foi perguntado se ainda nutre esperanças em estar na Copa do Mundo de 2026.
"Claro, é tudo o que um jogador brasileiro pensa, estar lá, e espero poder estar", disse.
Neymar não apenas mantém o sonho vivo, apesar de as chances serem muito pequenas, como também almeja disputar uma final em especial.
"Uma final entre Brasil e Argentina seria espetacular", disse ao responder sobre a chance de enfrentar o amigo Messi.
Neymar corre por fora na Seleção
Sem aparecer nas listas de Carlo Ancelotti, o atacante vive situação delicada. Sua presença na convocação para a Copa do Mundo depende de uma mudança drástica nos poucos jogos que tem até 18 de maio.
Afinal, restam apenas duas vagas a preencher nos 26 nomes que serão convocados pelo técnico italiano e ele não está entre os mais cotados. Ainda mais pelas fracas atuações pelo Santos, além dos problemas físicos recorrentes.
Em baixa no Brasil, Neymar viveu situação diferente na Argentina. Ele foi muito requisitado pelos torcedores e também por jogadores do San Lorenzo. Ezequiel Herrera ficou com a camisa 10, enquanto Nahuel Barrios e Fabricio López também falaram com o brasileiro no trajeto até o vestiário.
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