Neymar mobilizou torcedores argentinos no confronto entre San Lorenzo x Santos - Abenr Dourado/ Santos

Neymar mobilizou torcedores argentinos no confronto entre San Lorenzo x SantosAbenr Dourado/ Santos

Publicado 29/04/2026 13:06

O tema Neymar na seleção brasileira saiu dos limites do país e foi parar na Argentina, onde o Santos empatou em 1 a 1 com o San Lorenzo, na terça-feira (28). Ao conceder entrevista a jornalistas argentinos após o jogo, o camisa 10 foi perguntado se ainda nutre esperanças em estar na Copa do Mundo de 2026.



"Claro, é tudo o que um jogador brasileiro pensa, estar lá, e espero poder estar", disse.

Neymar não apenas mantém o sonho vivo, apesar de as chances serem muito pequenas, como também almeja disputar uma final em especial.

"Uma final entre Brasil e Argentina seria espetacular", disse ao responder sobre a chance de enfrentar o amigo Messi.



Neymar corre por fora na Seleção



Sem aparecer nas listas de Carlo Ancelotti, o atacante vive situação delicada. Sua presença na convocação para a Copa do Mundo depende de uma mudança drástica nos poucos jogos que tem até 18 de maio.

Afinal, restam apenas duas vagas a preencher nos 26 nomes que serão convocados pelo técnico italiano e ele não está entre os mais cotados. Ainda mais pelas fracas atuações pelo Santos, além dos problemas físicos recorrentes.