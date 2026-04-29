Em meio ao jogo, Alex Poatan tem disputa de cinturão marcada contra Ciryl Gane (Foto: Reprodução)v
Ex-campeão dos pesos-médios e meio-pesados, Poatan aparece na versão padrão do jogo em uma pose que remete diretamente ao seu estilo técnico: utilizando seu tradicional short com temática indígena e desferindo o característico cruzado de esquerda - golpe que se tornou marca registrada em sua trajetória. Ao fundo, a arte sugere um adversário com traços semelhantes a Israel Adesanya, rival histórico do paulista e capa da edição anterior da franquia.
Já a versão especial “Ultimate” do jogo terá como protagonista Max Holloway, ex-campeão dos penas e ex-detentor do cinturão "BMF". A escolha dos dois nomes evidencia a estratégia da franquia em destacar atletas com forte apelo técnico e popularidade consolidada junto ao público.
Embora a data oficial de lançamento ainda não tenha sido confirmada, a expectativa é de que o título, desenvolvido pela EA Sports, chegue ao mercado em 19 de junho, com versões para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. O lançamento tende a impulsionar ainda mais a visibilidade de Poatan em escala global, ampliando sua presença para além do público tradicional do MMA.
Dentro do cage, o brasileiro também vive um momento decisivo. No dia 14 de junho, Alex Poatan encara Ciryl Gane no UFC Casa Branca, em disputa pelo cinturão interino dos pesos-pesados. Caso vença, o striker pode alcançar um feito inédito na história da organização: conquistar títulos em três categorias distintas, consolidando de vez seu legado entre os grandes nomes da era moderna do esporte.
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