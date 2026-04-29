Em meio ao jogo, Alex Poatan tem disputa de cinturão marcada contra Ciryl Gane - (Foto: Reprodução)v

Em meio ao jogo, Alex Poatan tem disputa de cinturão marcada contra Ciryl Gane (Foto: Reprodução)v

Publicado 29/04/2026 12:00

A ascensão meteórica de Alex Poatan dentro do UFC segue rendendo frutos também fora do octógono. Na última segunda-feira (27), foi revelado que o brasileiro será o principal destaque da capa do novo game da franquia, o UFC 6, reforçando seu status como uma das maiores estrelas globais da organização.



Ex-campeão dos pesos-médios e meio-pesados, Poatan aparece na versão padrão do jogo em uma pose que remete diretamente ao seu estilo técnico: utilizando seu tradicional short com temática indígena e desferindo o característico cruzado de esquerda - golpe que se tornou marca registrada em sua trajetória. Ao fundo, a arte sugere um adversário com traços semelhantes a Israel Adesanya, rival histórico do paulista e capa da edição anterior da franquia.