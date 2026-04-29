Momento em que Esteban Andrada acerta soco em Jorge Pulido, zagueiro do HuescaReprodução / X
Goleiro do Zaragoza é suspenso por 13 jogos após dar soco em adversário
Outros jogadores foram advertidos por confusão na Segunda Divisão da Espanha
Rossi vê Flamengo prejudicado com erros de arbitragem em empate com Estudiantes
Goleiro fez defesas importantes na reta final e foi determinante para o empate
Arrascaeta lesiona, e Flamengo empata com Estudiantes na Libertadores
Rubro-Negro perde camisa 10 por lesão no ombro direito no primeiro tempo e sofre empate na etapa final
Arrascaeta sofre fratura no ombro direito e vira desfalque no Flamengo
Jogador uruguaio machucou o ombro direito após levar a pior em dividida
Flamengo não pensa em liberar Cebolinha antes do fim do contrato
Atacante, de 30 anos, deve seguir no elenco até dezembro
Botafogo deve buscar reposição a Barboza e um novo goleiro em janela de junho
No momento, transfer ban impede o clube de contratar
Fluminense chega a acordo com Hulk e aguarda rescisão com Atlético-MG
Atacante assinará contrato com o Tricolor até o final de 2027
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