Hakimi lesiona a coxa em duelo de ida das semifinais entre PSG e Bayern de Munique - Foto: Sarah Meyssonnier

Hakimi lesiona a coxa em duelo de ida das semifinais entre PSG e Bayern de Munique Foto: Sarah Meyssonnier

Publicado 29/04/2026 17:00

O PSG terá um desfalque importante para o jogo de volta da Liga dos Campeões. O lateral Hakimi sofreu uma lesão muscular na coxa direita na vitória por 5 a 4 sobre o Bayern de Munique, nesta terça-feira (28), no jogo de ida da semifinal, e deve ficar fora por algumas semanas.





O lance ocorreu aos 44 minutos do segundo tempo, em uma dividida com Laimer, do Bayern. Apesar do problema, o lateral permaneceu em campo até o fim. Hakimi teve participação importante na partida ao dar assistência para Kvaratskhelia no quarto gol, aos 11 minutos da etapa final.



O PSG não detalhou a lesão em comunicado oficial. Ainda assim, a expectativa é de que o jogador possa retornar a tempo de uma eventual final do torneio continental, marcada para 30 de maio, segundo o portal francês 'RMC Sports'.



A situação também liga o alerta para a Copa do Mundo. Um dos principais nomes da seleção marroquina, Hakimi pode virar dúvida para a estreia contra o Brasil, no dia 13 de junho. Marrocos ainda enfrentará Haiti e Escócia na fase de grupos. Leia mais: Delegação do Irã não vai a Congresso da Fifa e aumenta dúvida sobre a Copa O lance ocorreu aos 44 minutos do segundo tempo, em uma dividida com Laimer, do Bayern. Apesar do problema, o lateral permaneceu em campo até o fim. Hakimi teve participação importante na partida ao dar assistência para Kvaratskhelia no quarto gol, aos 11 minutos da etapa final.O PSG não detalhou a lesão em comunicado oficial. Ainda assim, a expectativa é de que o jogador possa retornar a tempo de uma eventual final do torneio continental, marcada para 30 de maio, segundo o portal francês 'RMC Sports'.A situação também liga o alerta para a Copa do Mundo. Um dos principais nomes da seleção marroquina, Hakimi pode virar dúvida para a estreia contra o Brasil, no dia 13 de junho. Marrocos ainda enfrentará Haiti e Escócia na fase de grupos.