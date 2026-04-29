Hakimi lesiona a coxa em duelo de ida das semifinais entre PSG e Bayern de Munique Foto: Sarah Meyssonnier
O lance ocorreu aos 44 minutos do segundo tempo, em uma dividida com Laimer, do Bayern. Apesar do problema, o lateral permaneceu em campo até o fim. Hakimi teve participação importante na partida ao dar assistência para Kvaratskhelia no quarto gol, aos 11 minutos da etapa final.
O PSG não detalhou a lesão em comunicado oficial. Ainda assim, a expectativa é de que o jogador possa retornar a tempo de uma eventual final do torneio continental, marcada para 30 de maio, segundo o portal francês 'RMC Sports'.
A situação também liga o alerta para a Copa do Mundo. Um dos principais nomes da seleção marroquina, Hakimi pode virar dúvida para a estreia contra o Brasil, no dia 13 de junho. Marrocos ainda enfrentará Haiti e Escócia na fase de grupos.
O jogo de volta entre PSG e Bayern de Munique será na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique. O time alemão precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão à prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.
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