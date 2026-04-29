Chelsea x Newcastle Mudryk comemora golFoto: Peter Cziborra
De acordo com informações do site The Athletic, o caso já está em andamento no tribunal. O CAS confirmou que recebeu o recurso do atleta, protocolado em fevereiro de 2026, e que o processo ainda está na fase de troca de documentos entre as partes. A audiência, por enquanto, não tem data definida.
Mudryk não entra em campo desde novembro de 2024, quando um exame antidoping apontou resultado positivo em uma amostra de urina coletada após compromissos com a seleção da Ucrânia. Meses depois, em junho de 2025, ele foi formalmente denunciado por violação das normas.
SUBSTÂNCIA PROIBIDA E DEFESA DO JOGADOR
Pelas regras da federação inglesa, casos do tipo são tratados com base no princípio de responsabilidade objetiva: basta a presença da substância no organismo para caracterizar a infração, independentemente de intenção. Ainda assim, o jogador sustenta que não fez uso consciente de qualquer substância proibida.
Em nota anterior, o atleta afirmou ter sido surpreendido com o resultado e garantiu estar colaborando para esclarecer o caso.
ROTINA AFASTADO E FUTURO INDEFINIDO
Caso a punição seja mantida, o atacante ficará afastado do futebol profissional por um longo período. Por outro lado, o histórico recente mostra que decisões podem ser revistas no CAS, dependendo das circunstâncias apresentadas.
Historicamente, decisões desse tipo já foram revistas. Um dos casos mais conhecidos é o de Paul Pogba, que teve sua suspensão reduzida após recurso aceito pelo tribunal esportivo. No tênis, Maria Sharapova também conseguiu diminuir sua pena em situação semelhante envolvendo o uso de meldonium.
Agora, o futuro de Mudryk depende do julgamento no CAS, que irá analisar provas, depoimentos e argumentos técnicos antes de emitir uma decisão final. Até lá, a carreira do jogador segue paralisada.
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