Chelsea x Newcastle Mudryk comemora gol - Foto: Peter Cziborra

Chelsea x Newcastle Mudryk comemora golFoto: Peter Cziborra

Publicado 29/04/2026 18:57

O atacante ucraniano Mykhailo Mudryk vive um dos momentos mais delicados da carreira. O jogador do Chelsea foi punido com a suspensão máxima de quatro anos por violar as regras antidoping da Football Association (FA) e agora tenta reverter a decisão na Corte Arbitral do Esporte (CAS), instância máxima da justiça esportiva.



De acordo com informações do site The Athletic, o caso já está em andamento no tribunal. O CAS confirmou que recebeu o recurso do atleta, protocolado em fevereiro de 2026, e que o processo ainda está na fase de troca de documentos entre as partes. A audiência, por enquanto, não tem data definida.





Mudryk não entra em campo desde novembro de 2024, quando um exame antidoping apontou resultado positivo em uma amostra de urina coletada após compromissos com a seleção da Ucrânia. Meses depois, em junho de 2025, ele foi formalmente denunciado por violação das normas. Leia mais: Com sondagens de clubes ingleses, Wolves quer cerca de R$ 200 milhões por ex-Fluminense Mudryk não entra em campo desde novembro de 2024, quando um exame antidoping apontou resultado positivo em uma amostra de urina coletada após compromissos com a seleção da Ucrânia. Meses depois, em junho de 2025, ele foi formalmente denunciado por violação das normas.



SUBSTÂNCIA PROIBIDA E DEFESA DO JOGADOR

O teste identificou a presença de meldonium, substância utilizada no tratamento de problemas cardíacos, mas que também pode melhorar resistência física e recuperação - motivo pelo qual foi incluída na lista de proibições da Agência Mundial Antidoping (WADA) desde 2016.



Pelas regras da federação inglesa, casos do tipo são tratados com base no princípio de responsabilidade objetiva: basta a presença da substância no organismo para caracterizar a infração, independentemente de intenção. Ainda assim, o jogador sustenta que não fez uso consciente de qualquer substância proibida.





Em nota anterior, o atleta afirmou ter sido surpreendido com o resultado e garantiu estar colaborando para esclarecer o caso. Confira também: Atlético de Madrid e Arsenal empatam na semifinal da Liga dos Campeões Em nota anterior, o atleta afirmou ter sido surpreendido com o resultado e garantiu estar colaborando para esclarecer o caso.

ROTINA AFASTADO E FUTURO INDEFINIDO

Enquanto aguarda o desfecho do recurso, Mudryk mantém a forma física treinando de maneira individual, longe das atividades do elenco principal do Chelsea. Contratado em 2023 por valores elevados junto ao Shakhtar Donetsk, ele tem vínculo com o clube inglês até junho de 2030.



Caso a punição seja mantida, o atacante ficará afastado do futebol profissional por um longo período. Por outro lado, o histórico recente mostra que decisões podem ser revistas no CAS, dependendo das circunstâncias apresentadas.



Historicamente, decisões desse tipo já foram revistas. Um dos casos mais conhecidos é o de Paul Pogba, que teve sua suspensão reduzida após recurso aceito pelo tribunal esportivo. No tênis, Maria Sharapova também conseguiu diminuir sua pena em situação semelhante envolvendo o uso de meldonium.



Agora, o futuro de Mudryk depende do julgamento no CAS, que irá analisar provas, depoimentos e argumentos técnicos antes de emitir uma decisão final. Até lá, a carreira do jogador segue paralisada.