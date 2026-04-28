Lamine Yamal está fora do restante da temporada espanhola - Josep Lago / AFP

Lamine Yamal está fora do restante da temporada espanholaJosep Lago / AFP

Publicado 28/04/2026 15:08

Espanha - O Barcelona iniciou uma operação para "blindar" sua principal estrela. Com Lamine Yamal fora do restante da temporada espanhola devido a uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda, o clube iniciou uma força-tarefa junto à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) para garantir que a joia de 18 anos não sofra uma recaída durante o Mundial.



A estratégia traçada nos bastidores, segundo o jornal espanhol "Sport", é de um retorno progressivo aos gramados. Para o Barça, o cenário ideal é que Yamal seja preservado dos dois primeiros desafios da Espanha no torneio: a estreia contra Cabo Verde, no dia 15 de junho, e o embate contra a Arábia Saudita, no dia 21. O plano é entregar o atacante em condições ideais apenas para o confronto contra o Uruguai, que encerra a fase de grupos.



A cautela da diretoria catalã não é por acaso. O clube utilizou históricos de atletas como Lionel Messi e Dembélé para ilustrar os riscos de apressar a volta de jogadores após lesões musculares. Reuniões entre os médicos do Barcelona e os fisioterapeutas da seleção têm sido frequentes para alinhar cada passo da recuperação do jovem.



Antes da lesão, Yamal vinha de uma sequência impressionante. O atacante disputou 45 partidas na temporada pela equipe catalã, acumulando 24 gols e 17 assistências.