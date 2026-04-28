Ênio comemora gol marcado pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Ênio comemora gol marcado pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 28/04/2026 17:25

A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul contra Ênio, ex-Botafogo e atualmente emprestado à Chapecoense, pelo Juventude. O atacante se tornou réu em ação penal por suspeita de manipulação de apostas esportivas e lavagem de dinheiro no Campeonato Brasileiro de 2025. A informação é do “ge”.





De acordo com a denúncia, em 2025, Ênio teria recebido dois cartões amarelos de forma deliberada em partidas do Brasileirão, quando defendia o Juventude: na estreia contra o Vitória, no Alfredo Jaconi, e na oitava rodada, diante do Fortaleza, no Ceará. Nas duas ocasiões, foi identificado um aumento incomum no volume de apostas no mercado de cartões antes do início dos jogos, alertas de manipulação foram emitidos nas duas ocasiões.



A Chapecoense publicou nota em que "reforça sua postura de cautela, ciente de que a existência de denúncia não se confunde com condenação, sendo assegurado a todo cidadão o pleno direito ao contraditório e à ampla defesa". Leia mais: Botafogo divulga relacionados para encarar o Independiente Petrolero, pela Sul-Americana De acordo com a denúncia, em 2025, Ênio teria recebido dois cartões amarelos de forma deliberada em partidas do Brasileirão, quando defendia o Juventude: na estreia contra o Vitória, no Alfredo Jaconi, e na oitava rodada, diante do Fortaleza, no Ceará. Nas duas ocasiões, foi identificado um aumento incomum no volume de apostas no mercado de cartões antes do início dos jogos, alertas de manipulação foram emitidos nas duas ocasiões.A Chapecoense publicou nota em que "reforça sua postura de cautela, ciente de que a existência de denúncia não se confunde com condenação, sendo assegurado a todo cidadão o pleno direito ao contraditório e à ampla defesa".





Revelado pelo Botafogo, Ênio estreou profissionalmente em 2020 e permaneceu no clube até 2022, quando foi emprestado e depois negociado com o RWD Molenbeek, da Bélgica. Pelo time carioca, disputou 32 partidas, com dois gols e duas assistências. Confira também: Danilo está na mira de três clubes e pode deixar Botafogo na parada da Copa Revelado pelo Botafogo, Ênio estreou profissionalmente em 2020 e permaneceu no clube até 2022, quando foi emprestado e depois negociado com o RWD Molenbeek, da Bélgica. Pelo time carioca, disputou 32 partidas, com dois gols e duas assistências.

Confira a nota da Chapeconse:

"Tendo em vista as informações recentemente veiculadas acerca de um atleta vinculado ao clube, a Associação Chapecoense de Futebol reforça sua postura de cautela, ciente de que a existência de denúncia não se confunde com condenação, sendo assegurado a todo cidadão o pleno direito ao contraditório e à ampla defesa.



O clube, por meio de sua diretoria e de seu departamento jurídico, acompanha a situação com responsabilidade, em respeito às instituições e ao devido processo legal.



A Chapecoense reitera seu compromisso com a transparência e a ética, mantendo-se atenta ao desenrolar dos fatos e adotando as medidas cabíveis, sempre com base em informações oficiais."



