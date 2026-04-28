Luis Enrique exaltou partida da Liga dos Campeões - AFP

Luis Enrique exaltou partida da Liga dos CampeõesAFP

Publicado 28/04/2026 20:20

França - O incrível jogo entre PSG e Bayern pela partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões levou o treinador do clube francês, Luis Enrique, a afirmar que foi seu melhor jogo como treinador. A sua equipe derrotou os alemães por 5 a 4, em um duelo com diversas reviravoltas.

"Foi a melhor partida em que já estive como treinador. Mostramos porque somos os campeões da Liga dos Campeões e eles porque perderam apenas dois jogos até agora. Devemos estar muito felizes. O jogo de volta também será um festa de futebol", disse.

Em uma partida espetacular, o PSG derrotou o Bayern por 5 a 4, em Paris, nesta terça-feira (dia 28) e saiu em vantagem na semifinal da Liga dos Campeões. Os atuais campeões europeus saíram atrás, depois abriram três gols de diferença, mas os Bávaros reagiram e conseguiram reduzir o prejuízo na partida de ida da competição.

Com o resultado, o PSG poderá empatar no próximo dia 6 (quarta que vem), às 16h (de Brasília), para garantir vaga na final. O Bayern terá eu vencer em casa por dois gols de diferença para avançar. Vitória alemã por placar mínimo leva a disputa para a prorrogação. A outra semifinal começa a ser disputada por Arsenal e Atlético de Madrid, nesta quarta-feira (dia 29), na Espanha.