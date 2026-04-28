O ex-técnico da seleção brasileira de basquete, Moncho Monsalve, morreu nesta terça-feira (28), aos 81 anos. A informação foi confirmada em nota da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), que não revelou a causa da morte.
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Nascido na Espanha, Moncho é considerado uma lenda do esporte no seu país de origem. Comandou o Brasil entre 2008 e 2010, conquistando a Copa América 2009, em um elenco formado por Anderson Varejão, Tiago Splitter e Marcelinho Machado.
Como jogador, foi ídolo do Real Madrid, jogando no basquete do clube entre 1963 e 1967. Também acumula passagens por Barcelona, Zaragoza, Castilla Valladolid e outros clubes locais. A equipe espanhola também lamentou a partida do ex-atleta.
A CBB destacou a solidariedade à família e amigos do treinador. "Nosso abraço carinhoso nos fãs espanhóis também, onde Moncho brilhou como jogador pela Seleção e Real Madrid", aponta o comunicado.
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