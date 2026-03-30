Neymar em treino do Santos - Raul Baretta / Santos FC

Neymar em treino do SantosRaul Baretta / Santos FC

Publicado 30/03/2026 18:13

São Paulo - Em vídeo de bastidores divulgado nesta segunda-feira (30), Neymar fez um desabafo sobre a pressão de ser jogador no Brasil. Ele afirmou que as pessoas massacram demais e destacou que também é um ser humano, com sentimentos.

"É um preço ser jogador, é difícil, porque no Brasil é muito massacrante. A galera te massacra demais. Eles não entendem que você é uma pessoa normal. Tudo certo: é f*, sou grato para c*, mas eu trabalhei para isso, mas eu também sou um ser humano", disse Neymar.



"Tenho os mesmos sentimentos que você, eu também sofro, eu sinto dor, acordo de mau humor, eu choro, fico p*, fico feliz... Normal. Por que não posso fazer as coisas normais?", completou o craque, compartilhando sua frustração.

Sobre a condição física, Neymar abriu o jogo em reunião com seu preparador particular, quando falava sobre suas impressões dos últimos jogos, ao admitir que ficou receoso no clássico com o Corinthians, no dia 15 de março.

"Um jogo que me senti muito bem foi contra o Vasco, foi um jogo que não senti dor nenhuma. Contra o Corinthians, eu já estava com um certo receio de posteriores. Contra o Inter, estava um pouco mais solto, com um pouco mais de confiança para correr, arrancar", contou o meia ao seu preparador físico.



Em determinado momento do vídeo, realizando tratamento de recuperação muscular, Neymar demonstrou estar focado para o Mundial: "Está chegando a Copa e todo mundo tem que estar voando, vamos que vamos", disse o craque.

A CBF anunciou que a convocação final para a Copa do Mundo deste ano será divulgada pelo treinador Carlo Ancelotti no dia 18 de maio. Até lá, o Santos terá cinco partidas para disputar.