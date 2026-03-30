João Fonseca, durante a partida contra Jannik SinnerClive Brunskill / Getty Images via AFP
Depois de estrear com vitória sobre o húngaro Fabian Maroszan, e deixar uma boa impressão em quadra, o jovem tenista carioca teve uma parada duríssima na segunda rodada e acabou eliminado pelo espanhol Carlos Alcaraz, atual melhor do mundo. Com a derrota, ele agora aparece atrás do chileno Alejandro Tabilo e contabiliza 1.115 pontos.
João Fonseca volta a entra em ação neste domingo e tem presença confirmada no Masters 1000 de Monte Carlo, competição que faz parte da gira do saibro. Ele também vai participar dos torneios de Madri e Roma e tem boas chances de dar a volta por cima na classificação, já que terá apenas 30 pontos para defender até disputa de Roland Garros.
Na temporada 2026, o carioca competiu em cinco torneios. Nos dez jogos que realizou, ele obteve cinco vitórias e cinco derrotas. O seu melhor resultado até aqui foi as oitavas de final em Indian Wells, quando se despediu da disputa ao para Sinner.
A atualização do ranking trouxe ainda outros cenários. Ao superar o checo Jirik Lehecka na decisão do Masters de Miami, Jannik Sinner encurtou a distância para Carlos Alcaraz. O italiano agora soma 12.400 pontos contra 13.590 do rival espanhol.
Outra alteração no Top-10 coloca agora o alemão Alexander Zverev em terceiro lugar. Semifinalista em Miami (perdeu para Sinner) ele ostenta agora 5.205 pontos e desbancou o sérvio Novak Djokovic (esteve fora do torneio) e aparece em quarto lugar (4 720).
BIA HADDAD SOFRE QUEDA NA LISTA DA WTA
A tenista paulistana fez ajustes no seu calendário e volta a entrar em ação no WTA 125 de Oeiras. O torneio, que será realizado no saibro, será disputado a partir de abril.
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