Vagner Love nos tempos de FlamengoReprodução
"Se fosse para ser escrito, não daria tão certo esse roteiro. Não seria tão perfeito", desabafou o agora ex-jogador à TV Jornal, visivelmente emocionado. Love atuou durante toda a partida pela Copa do Nordeste e viu os companheiros Fernandinho e Radsley abrirem o placar antes de fechar a conta. A despedida marca sua transição imediata para a comissão técnica do Retrô, onde assumirá como auxiliar.
Além do Rio, o atacante brilhou em gigantes como Corinthians, Sport e no CSKA Moscou, onde é ídolo histórico. Ao todo, foram 24 títulos na carreira, incluindo o Brasileirão de 2015 e a Copa da UEFA. Pela seleção brasileira, disputou 25 partidas e conquistou o bicampeonato da Copa América em 2004 e 2007.
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