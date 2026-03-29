Vagner Love nos tempos de Flamengo - Reprodução

Vagner Love nos tempos de FlamengoReprodução

Publicado 29/03/2026 09:45

Rio - Aos 41 anos, Vagner Love encerrou a carreira na noite deste último sábado (28) da forma que mais conhece: balançando as redes. O centroavante marcou o 423º gol de sua trajetória aos 49 minutos do segundo tempo, selando a vitória do Retrô por 3 a 1 sobre o Ceará, nos Aflitos.



"Se fosse para ser escrito, não daria tão certo esse roteiro. Não seria tão perfeito", desabafou o agora ex-jogador à TV Jornal, visivelmente emocionado. Love atuou durante toda a partida pela Copa do Nordeste e viu os companheiros Fernandinho e Radsley abrirem o placar antes de fechar a conta. A despedida marca sua transição imediata para a comissão técnica do Retrô, onde assumirá como auxiliar.



Torcedor declarado do Flamengo, ele teve duas passagens marcantes pela Gávea. Em 2010, formou com Adriano o icônico "Império do Amor" e, em 2012, marcou o gol que selou o rebaixamento do Palmeiras. Embora não tenha levantado taças no clube de coração, deixou uma marca de 47 gols em 80 jogos.



Além do Rio, o atacante brilhou em gigantes como Corinthians, Sport e no CSKA Moscou, onde é ídolo histórico. Ao todo, foram 24 títulos na carreira, incluindo o Brasileirão de 2015 e a Copa da UEFA. Pela seleção brasileira, disputou 25 partidas e conquistou o bicampeonato da Copa América em 2004 e 2007.