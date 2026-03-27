Leo Pereira em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Leo Pereira em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/03/2026 14:15

Rio — O Flamengo iniciou as conversas para renovar os contratos do zagueiro Léo Pereira e do goleiro Rossi, ambos com vínculo até o fim de 2027. Além disso, o clube também sinalizou um aumento salarial para os dois jogadores, considerados protagonistas com a camisa rubro-negra, de acordo com o "ge".



O aumento nos valores é uma demanda antiga dos atletas, devido à disparidade salarial no elenco. A diretoria já sinalizou que isso acontecerá e encaminhou as conversas para uma renovação, que deve ser acelerada em meio à pausa para a Copa do Mundo, no meio do ano.



A diretoria também não quer correr o risco de perder os jogadores, mesmo que seus contratos sejam mais longos.

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Outras renovações

Além de Léo Pereira e Rossi, o Rubro-Negro também corre para resolver as situações de Danilo, Alex Sandro, Bruno Henrique e Cebolinha, todos em último ano de contrato.



As conversas com Bruno Henrique já iniciaram, enquanto o lateral-esquerdo pensa em buscar outros mercados e o zagueiro anunciou que deve se aposentar no fim do ano. Cebolinha afirmou recentemente que não pretende renovar o acordo.