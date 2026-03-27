Leo Pereira em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
O aumento nos valores é uma demanda antiga dos atletas, devido à disparidade salarial no elenco. A diretoria já sinalizou que isso acontecerá e encaminhou as conversas para uma renovação, que deve ser acelerada em meio à pausa para a Copa do Mundo, no meio do ano.
A diretoria também não quer correr o risco de perder os jogadores, mesmo que seus contratos sejam mais longos.
Outras renovações
As conversas com Bruno Henrique já iniciaram, enquanto o lateral-esquerdo pensa em buscar outros mercados e o zagueiro anunciou que deve se aposentar no fim do ano. Cebolinha afirmou recentemente que não pretende renovar o acordo.
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