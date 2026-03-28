Pedro Henrique é um dos destaque do Paysandu - Matheus Vieira / Paysandu

Pedro Henrique é um dos destaque do PaysanduMatheus Vieira / Paysandu

Publicado 28/03/2026 09:48

Rio - O volante Pedro Henrique, principal revelação do Paysandu na temporada, despertou o interesse do Flamengo, mas optou por recusar o clube carioca. Segundo informações do "ge", a proposta rubro-negra previa que o jovem de 18 anos integrasse inicialmente a equipe Sub-20, com possibilidade de promoção ao profissional apenas em 2027. O atleta, no entanto, entende que o momento é de seguir atuando profissionalmente, status que já conquistou no clube paraense.



Com a negativa ao time da Gávea, o caminho para o futebol europeu ganhou força. Braga e Estrela da Amadora, ambos de Portugal, avançaram nas tratativas e sinalizaram que podem arcar com a multa rescisória de R$ 3 milhões. Caso a venda seja concretizada, o Papão deve manter entre 10% e 20% dos direitos econômicos do jogador, visando lucro em transferências futuras.



Cria das categorias de base bicolor, "PH" estreou entre os profissionais na reta final da Série B de 2025. Após se recuperar de uma lesão, ele se consolidou como titular absoluto em 2026, sendo peça fundamental na conquista do Campeonato Paraense. Na atual temporada, o volante soma nove partidas e dois gols marcados.



O interesse do Flamengo não foi o primeiro de um gigante nacional; Fortaleza e Internacional também já haviam sondado o atleta. O desejo de atuar na Europa, contudo, pesa na decisão de Pedro Henrique. Se o acordo com os portugueses for selado, a transferência ocorrerá em 1º de julho, data de abertura da janela internacional.



