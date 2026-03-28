Filipe Luís foi demitido do Flamengo no início de março - Gilvan de Souza / Flamengo

Filipe Luís foi demitido do Flamengo no início de marçoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 28/03/2026 10:28

Rio - Livre no mercado desde que deixou o Flamengo no início de março, o técnico Filipe Luís já começou a atrair o interesse internacional. O comandante brasileiro foi alvo de propostas de dois dos maiores clubes do México: o América e o Monterrey. Segundo informações do jornal espanhol "Marca", no entanto, o treinador recusou ambas as ofertas, reforçando seu planejamento de carreira.



A decisão de Filipe Luís passa por dois motivos centrais. O primeiro é o desejo pessoal de dirigir uma equipe no futebol europeu, mercado onde possui grande identificação dos tempos de jogador. O segundo é um posicionamento ético: o treinador optou por não abrir negociações com os clubes que ainda possuem profissionais no cargo.



No México, o América é atualmente comandado pelo também brasileiro André Jardine, enquanto o Monterrey conta com o interino Nicolás Sánchez, que assumiu após a saída de outro ex-Flamengo, Domènec Torrent. Ambas as equipes ocupam o meio da tabela no Campeonato Mexicano (8º e 9º lugares, respectivamente) e buscam uma reabilitação na temporada.



A demissão de Filipe Luís do Flamengo, ocorrida no dia 3 de março, ainda repercute nos bastidores. Apesar de ter conquistado cinco títulos em um ano e meio, incluindo a última Libertadores, o ídolo rubro-negro não resistiu aos vice-campeonatos da Supercopa Rei e da Recopa Sul-Americana no início de 2026.

