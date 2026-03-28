Carlo Ancelotti em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF
Ancelotti faz testes e indica Danilo, do Flamengo, como substituto de Wesley
Jogador deve substituir o lateral-direito, cortado por lesão muscular
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