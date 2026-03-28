Carlo Ancelotti em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Carlo Ancelotti em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF

Publicado 28/03/2026 19:00 | Atualizado 28/03/2026 19:00

Rio - A seleção brasileira iniciou neste sábado (28) a preparação para enfrentar a Croácia, na próxima terça-feira (31), às 21h (de Brasília), em Orlando, nos Estados Unidos. Na primeira atividade, o técnico Carlo Ancelotti indicou que Danilo, do Flamengo, deve ser o substituto de Wesley, cortado por lesão.

O treinador dividiu o grupo entre setor ofensivo e defensivo. Na primeira formação, a zaga foi formada por Danilo, Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos. Depois, Ancelotti testou uma formação com Ibañez ao lado de Marquinhos, Vitor Reis e Kaiki Bruno. A seleção brasileira ainda treinará no domingo e segunda-feira.

Houve também testes no meio-campo e ataque. O treinador testou duas duplas: primeiro com Casemiro e Andrey Santos, que foram titulares contra a França, e depois com Fabinho e Danilo, do Botafogo, segundo o "ge". O jogador do Alvinegro entrou bem contra a seleção francesa e pode ganhar uma nova chance.

O treinador dividiu o grupo entre setor ofensivo e defensivo, e organizou a primeira linha com o jogador do Flamengo ao lado de Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos, com Casemiro e Andrey Santos de volantes. Na segunda formação, Ibañez atuou pela direita com Marquinhos, Vitor Reis e Kaiki Bruno, com Fabinho e Danilo Santos.



Após a derrota para a França, Wesley e Raphinha sofreram lesões musculares na coxa e foram cortados da convocação . O lateral-direito deixou o campo aos 26 minutos do segundo tempo, enquanto o atacante foi substituído ainda no intervalo e deve ficar fora dos gramados por cinco semanas.

A seleção brasileira sofreu com desfalques para os amistosos contra França e Croácia. Nomes como Alisson, Gabriel Magalhães e Alex Sandro foram cortados por lesão. Antes, o Brasil já não tinha peças importantes como Vanderson, Éder Militão, Bruno Guimarães, Estêvão e Rodrygo — este último fora da Copa do Mundo.