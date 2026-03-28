Seleção sub-20 venceu Paraguai em amistoso - Staff Images / CBF

Seleção sub-20 venceu Paraguai em amistosoStaff Images / CBF

Publicado 28/03/2026 21:50

Rio - A seleção brasileira sub-20 venceu o Paraguai por 3 a 1, neste sábado (28), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Os gols foram marcados por Bruninho, duas vezes, e Erick Belé. As equipes voltam a se enfrentar na terça-feira (31), às 16h (de Brasília), no Canindé.

O jogo marcou a estreia do técnico Paulo Victor no comando da seleção brasileira sub-20. A partida começou pegada e movimentada, mas o Brasil conseguiu equilibrar as emoções mais rápido, colocou a bola no chão e abriu o placar logo aos 11 minutos, com Bruninho, joia do Athletico-PR, em golaço de fora da área.

Na frente do placar, a Seleção começou a ditar o ritmo da partida. O Brasil encontrava espaços pela direita e aproveitou a superioridade para ampliar o placar aos 31 minutos. Bruninho dessa vez foi garçom e deu assistência para Erick Belé, do Palmeiras, invadir a área e finalizar bem para marcar.

Ainda no primeiro tempo, o Paraguai conseguiu diminuir o placar em pênalti polêmico. No lance, o árbitro marcou um suposto toque no braço de de Kauã Prates, do Botafogo, mas a bola tocou nas costas. Eduardo Delmás converteu e diminuiu.

Após diminuir o placar, o Paraguai se animou para o segundo tempo e começou melhor. O rival quase empatou no início, mas o zagueiro João Souza, do Flamengo, tirou a bola em cima da linha. Depois do susto, o Brasil conseguiu se ajeitar, dominou as ações e fez o terceiro aos 24 minutos, com Bruninho.