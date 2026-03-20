Lionel Messi em jogo da seleção argentinaJuan Mabromata/AFP
Argentina fará amistoso com a seleção da Mauritânia
Partida está marcada para acontecer na próxima sexta-feira (27), em La Bombonera
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