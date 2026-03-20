Lionel Messi em jogo da seleção argentina - Juan Mabromata/AFP

Lionel Messi em jogo da seleção argentinaJuan Mabromata/AFP

Publicado 20/03/2026 17:24 | Atualizado 20/03/2026 17:26

A seleção argentina enfrentará a Mauritânia em amistoso no dia 27 de março, em La Bombonera, em Buenos Aires. A Associação de Futebol Argentino (AFA) fez o anúncio nesta sexta-feira (20).

Atualmente, a seleção da Mauritânia ocupa o 115º lugar no ranking da Fifa. A Albiceleste, por sua vez, está em segundo.

Na última terça-feira (20), a AFA anunciou um amistoso da Argentina com a Guatemala. A partida está marcada para acontecer em 31 de março, também na Bombonera.