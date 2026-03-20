Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Karen Insfran é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 20/03/2026 16:40

Rio - Quem nunca passou por uma situação de desilusão amorosa? A musa do Olimpia, Karen Insfran (@kareninsfran___lamadrina), já e deu sua dica para superar esses momentos. Na opinião dela, a melhor ação possível para se fazer em um momento como este é sexo.

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"Sexo e carinho são os únicos antídotos para a dor de um coração partido, além de regenerarem suas células e sua alma. Não é segredo. Está comprovado", disse em entrevista ao site "Popular".

A relação sexual é considerada por ela como fundamental para um relacionamento. Na opinião de Karen, amor e prazer precisam andar juntos.

"Não se esqueçam de amar um ao outro, de se mimarem e de se divertirem. O amor começa por você. E, mais importante, o sexo nunca deve estar ausente do relacionamento", concluiu.