Thiago Silva recebeu homenagem no PortoDivulgação / Porto

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Portugal - A vitória sobre o Stuttgart por 2 a 0 que classificou o Porto para as quartas de final da Liga Europa foi um momento marcante para Thiago Silva. O zagueiro, de 41 anos, completou mil jogos como profissional e recebeu uma homenagem do clube português.
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"É algo inimaginável, que jamais pensaria que pudesse acontecer. O meu profissionalismo, a minha dedicação à profissão, o amor pelo que faço faz com que desfrute destes momentos, e este vai ficar eternizado no meu coração. É fruto de muito esforço e de muito sacrifício que fez com que eu atingisse esta marca expressiva", disse.
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Thiago Silva viveu um momento difícil no último sábado (14), quando perdeu sua mãe, Ângela Maria vítima de um infarto. O zagueiro fez questão de citar a importância dela em sua vida.
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"São mil jogos, a maioria deles no mais alto nível. O jogo mil foi mais um desses, um jogo de Liga Europa, uma competição que eu nunca tinha disputado, num momento muito difícil para mim e muito particular a nível familiar. A minha mãe viu praticamente 999 jogos. No jogo mil ela não pôde estar presente, mesmo assim senti muito orgulho e satisfação", emocionou-se. 
O PSG é o clube que Thiago Silva mais jogou na carreira, seguido pelo Fluminense. São 315 partidas pelo clube francês e 213 pelo Tricolor. Pela seleção brasileira, foram 113 jogos e quatro Copas do Mundo disputadas (2010, 2014, 2018 e 2022). Além disso, conquistou a Copa das Confederações de 2013 e a Copa América de 2019