Thiago Silva recebeu homenagem no Porto - Divulgação / Porto

Thiago Silva recebeu homenagem no PortoDivulgação / Porto

Publicado 20/03/2026 15:27

Portugal - A vitória sobre o Stuttgart por 2 a 0 que classificou o Porto para as quartas de final da Liga Europa foi um momento marcante para Thiago Silva. O zagueiro, de 41 anos, completou mil jogos como profissional e recebeu uma homenagem do clube português.

"É algo inimaginável, que jamais pensaria que pudesse acontecer. O meu profissionalismo, a minha dedicação à profissão, o amor pelo que faço faz com que desfrute destes momentos, e este vai ficar eternizado no meu coração. É fruto de muito esforço e de muito sacrifício que fez com que eu atingisse esta marca expressiva", disse.

Thiago Silva viveu um momento difícil no último sábado (14), quando perdeu sua mãe, Ângela Maria vítima de um infarto. O zagueiro fez questão de citar a importância dela em sua vida.

"São mil jogos, a maioria deles no mais alto nível. O jogo mil foi mais um desses, um jogo de Liga Europa, uma competição que eu nunca tinha disputado, num momento muito difícil para mim e muito particular a nível familiar. A minha mãe viu praticamente 999 jogos. No jogo mil ela não pôde estar presente, mesmo assim senti muito orgulho e satisfação", emocionou-se.

O PSG é o clube que Thiago Silva mais jogou na carreira, seguido pelo Fluminense. São 315 partidas pelo clube francês e 213 pelo Tricolor. Pela seleção brasileira, foram 113 jogos e quatro Copas do Mundo disputadas (2010, 2014, 2018 e 2022). Além disso, conquistou a Copa das Confederações de 2013 e a Copa América de 2019