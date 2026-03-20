Cristiano Ronaldo - Patricia de Melo Moreira / AFP

Cristiano RonaldoPatricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 20/03/2026 13:35 | Atualizado 20/03/2026 13:38

O astro português Cristiano Ronaldo, que vem desfalcando o Al-Nassr desde o final de fevereiro, não foi incluído na lista de convocados de Portugal para os amistosos de preparação para a Copa do Mundo de 2026, contra o México e os Estados Unidos.



O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa durante uma partida do campeonato saudita, em 28 de fevereiro.

O técnico de Portugal, o espanhol Roberto Martínez, indicou, durante uma entrevista à imprensa local nesta semana, que o craque sofre de uma "lesão leve", embora não tenha confirmado, na ocasião, se o jogador estaria ou não fora desses dois amistosos.



A seleção portuguesa, atual campeã da Liga das Nações, vai enfrentar o México no sábado, em 28 de março, no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México, e os Estados Unidos na terça-feira, no dia 31 de março, em Atlanta.

