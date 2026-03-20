Presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez - Reprodução / Instagram

Presidente da Conmebol, Alejandro DomínguezReprodução / Instagram

Publicado 20/03/2026 12:09

O presidente da Conmebol, o paraguaio Alejandro Domínguez, afirmou na quinta-feira (19) que a Argentina deve ser reconhecida como bicampeã da Finalíssima, o torneio que coloca frente a frente os campeões da América e os da Europa, após o cancelamento da partida que estava programada.



"Se aplicarmos a regra do 'walkover' (não comparecimento), vocês são bicampeões da Finalíssima. E mais uma coisa: vocês têm que acreditar em si mesmos. A grama nem sempre é mais verde do outro lado", declarou Domínguez, sentado ao lado do presidente da AFA, Claudio Tapia, em comentários feitos ao canal DSports, no Paraguai.



As declarações do dirigente da Conmebol ocorreram após a realização dos sorteios da fase de grupos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, na sede da entidade regional em Luque, cidade vizinha a Assunção.

Em uma breve declaração à rádio argentina La Red, Domínguez acrescentou: "Qual é a sua nacionalidade? Argentino? Então, parabéns, porque vocês são bicampeões da Finalíssima. Eles não compareceram".



A Argentina venceu a edição anterior da Finalíssima, em 2022, ao derrotar a Itália por 3 a 0 em Wembley.



A partida de 2026 entre os campeões da América (Argentina) e da Europa (Espanha), programada para ser disputada em Doha no dia 27 de março, foi cancelada devido aos ataques no Catar decorrentes do conflito no Oriente Médio.



Esse conflito eclodiu após uma ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, em 28 de fevereiro, assiem como a subsequente retaliação do Irã contra países da região, criando riscos de segurança insustentáveis para o evento.



Surgiram divergências entre os lados europeu e sul-americano em relação ao reagendamento e à mudança de local da partida, que estava originalmente prevista para ocorrer no Estádio Lusail, próximo à capital do Catar, Doha.



Sem conseguirem chegar a um acordo sobre um local alternativo, a Uefa e a Conmebol anunciaram, no domingo, o cancelamento da Finalíssima entre Argentina e Espanha.