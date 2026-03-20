Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram

Daniella Chavez é musa do OnlyFansReprodução / Instagram

Publicado 20/03/2026 10:39

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chavez, acompanhou o sorteio da Sul-Americana e comentou os adversários do O’Higgins, seu clube do coração. Ela prometeu deixar seu perfil grátis, para a Colômbia, na plataforma, caso o clube chileno seja derrotado pelo Millonarios. E também falou sobre visitar o Brasil, já que o São Paulo está na chave do seu time.

"Se o Millonarios vencer o O'Higgins, disponibilizo minha conta do OnlyFans para colombianos . Mas se o O'Higgins ganhar, o que eu ganho?", disse a beldade, que prometeu vir ao Brasil. "O'Higgins x Millonarios, Boston River e São Paulo, Grupo C da Copa Sul-Americana. Acho que vou para a Colômbia e para o Brasil", concluiu.

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Daniella Chavez costuma utilizar seu perfil no "X" (@daniellachavez) para abordar diversos temas, entre eles futebol e política. Nascida no Chile, a beldade mora fora do seu país há alguns anos.

Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.