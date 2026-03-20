LeBron James também é o maior pontuador da história da NBAHarry How / AFP

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LeBron James, o homem-recorde da NBA, empatou com Robert Parish nesta quinta-feira (19) no topo da lista de jogadores com o maior número de jogos disputados na liga norte-americana de basquete.

'King James' igualou a marca de 1.611 jogos, um recorde que Parish deteve de forma isolada por quase três décadas, durante a visita do Los Angeles Lakers ao Miami Heat.

O ala de 41 anos, que também é o maior pontuador da história da NBA, era dúvida até o último momento, mas acabou entrando no quinteto titular para o confronto contra o Miami, a equipe com a qual conquistou dois anéis de campeão, em 2012 e 2013.
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Parish, uma lenda do Boston Celtics, também disputou 1.611 jogos ao longo de 21 temporadas ativas (1976–1997). Um dos maiores jogadores da história, LeBron continua a acumular recordes em uma carreira cujo desfecho, ao final desta temporada, permanece incerto.

Desde fevereiro de 2023, o ala detém o título de maior cestinha de todos os tempos da NBA, tendo superado Kareem Abdul-Jabbar, e também possui outros recordes, como o de maior número de temporadas (23) e de participações em All-Star Games (22).

No último dia 5 de março, ele ampliou sua coleção de marcos históricos ao bater o recorde de maior número de arremessos de quadra convertidos, uma marca que ele também tomou de Abdul-Jabbar.