Marlon sofreu grave lesãoLucas Uebel / Grêmio
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El futbolista Marlon, jugador de Gremio, sufrió una fuerte lesión durante el partido ante Vitoria en el Brasileirão.
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"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o lateral-esquerdo Marlon teve constatada fratura no tornozelo direito e será submetido à cirurgia", diz parte do texto do comunicado. O procedimento cirúrgico vai ser realizado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.
O Grêmio também apoiou o atleta: "JUNTOS! Somos um time e também uma família de milhões. Estamos contigo, Marlon. Tu és um líder dentro de campo, profissional exemplar, sempre honrando as três cores como um grande gremista. Boa recuperação, temos certeza de que vais voltar ainda mais forte! O Grêmio está contigo!"
O resultado positivo de 2 a 0 fez o time gaúcho melhorar a sua posição na classificação. O Grêmio contabiliza agora 11 pontos e ocupa o sétimo lugar. Já o Vitória permanece com sete pontos e aparece no 13º posto.
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