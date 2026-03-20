Troféus da Sul-Americana e da LibertadoresDaniel Duarte / AFP
Libertadores e Sul-Americana têm alteração em critério de desempate na fase de grupos
A mudança já vale para 2026
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