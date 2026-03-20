Troféus da Sul-Americana e da Libertadores - Daniel Duarte / AFP

Troféus da Sul-Americana e da LibertadoresDaniel Duarte / AFP

Publicado 20/03/2026 18:45

A Conmebol definiu uma mudança importante para a fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana. Agora, o primeiro critério de desempate será o confronto direto e não mais o saldo de gols. A novidade já valerá neste ano.

No confronto direto entre as equipes empatadas, a Conmebol definiu três parâmetros que serão seguidos nesta ordem: maior número de pontos obtidos; maior saldo de gols; e maior número de gols marcados.

Veja a ordem dos critérios de desempate

1º) Jogos disputados entre as equipes empatadas na fase de grupos. Serão aplicados os seguintes parâmetros, nesta ordem:

- maior número de pontos obtidos nos jogos da fase de grupos entre as equipes em questão;

- maior diferença de gols nos jogos da fase de grupos entre as equipes em questão;

- maior número de gols marcados nos jogos da fase de grupos entre as equipes em questão.

2º) Maior diferença de gols na totalidade das partidas da fase de grupos disputadas pelas equipes empatadas.

3º) Maior número de gols a favor na totalidade das partidas da fase de grupos disputadas pelas equipes empatadas.

4º) Menor número de cartões vermelhos.

5º) Menor número de cartões amarelos.

6º) Sorteio.

Brasileiros na disputa

Botafogo, Vasco, Atlético-MG, Bragantino, Grêmio, Santos e São Paulo estão na Sul-Americana. Já Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, Corinthians, Mirassol e Palmeiras vão disputar a Libertadores.