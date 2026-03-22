O'Reilly foi o grande nome da final da Copa da Liga Inglesa, com dois gols para o Manchester CityDivulgação / Manchester City
Manchester City vence Arsenal e conquista a Copa da Liga Inglesa
O'Reilly marca os dois gols do 2 a 0 em Wembley e garante o nono títuo da competição ao time
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