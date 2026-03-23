Publicado 23/03/2026 00:00

Com direito a uma expulsão polêmica de Evertton Arújo, o Flamengo segurou o empate em 1 a 1 com o Corinthians, ontem, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Lucas Paquetá abriu o placar para o Rubro-Negro, e Yuri Alberto deixou tudo igual.

O Mengão somou 14 pontos e está na quarta posição, ainda no G-4. Por outro lado, viu o líder Palmeiras se distanciar, abrindo cinco pontos para o Fla e se isolando de vez na ponta da tabela.

O primeiro tempo foi animado, com os cariocas aproveitando um erro de Hugo Souza para abrir o placar. O goleiro deu a bola no pé de Jorginho, que acionou Pedro. O centroavante, por sua vez, tocou para Paquetá finalizar com categoria já dentro da área, aos dois minutos.

O Flamengo foi melhor no início, mas o Timão deixou tudo igual aos 18. Após Vitão vacilar, Memphis Depay descolou ótimo passe para Matheus Bidu. Dentro da área, o lateral-esquerdo tocou de primeira para Yuri Alberto completar: 1 a 1. Apesar da alegria, o Corinthians ganhou uma preocupação quando Memphis Depay sentiu e foi substituído.

Com o empate, o Corinthians teve um pouco mais de volume ofensivo, mas a chance de gol foi do Fla. Arrascaeta finalizou de voleio, e Hugo Souza fez grande defesa. Antes, Jorginho chegou a ser agredido no rosto por Gabriel Paulista, mas o árbitro deixou passar.

Já no segundo tempo, aos sete minutos, Evertton Araújo acertou um pisão em Bidon e recebeu o cartão vermelho, mas tinha pegado na bola antes. Os companheiros reclamaram, e o árbitro foi chamado ao monitor do VAR. Mesmo assim, manteve a decisão. Rigor que não teve com Gabriel Paulista na primeira etapa.

No fim do jogo, Yuri Alberto teve uma chance clara. Rossi, porém, brilhou com uma grande defesa e garantiu o pontinho que pode ser importante lá na frente.