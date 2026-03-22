William Saliba é zagueiro do Arsenal - Ben Stansall / AFP

William Saliba é zagueiro do ArsenalBen Stansall / AFP

Publicado 22/03/2026 20:05 | Atualizado 22/03/2026 20:06

Rio - A Federação Francesa de Futebol (FFF) anunciou neste domingo (22) uma mudança na lista de convocados para a Data Fifa de março . Maxence Lacroix, do Crystal Palace, substituirá o zagueiro do Arsenal William Saliba, está com uma lesão no tornozelo esquerdo, segundo o comunicado.

"William Saliba não poderá se juntar à concentração da seleção francesa, que começa nesta segunda-feira, 23 de março. O zagueiro do Arsenal sofre de dores recorrentes no tornozelo esquerdo, necessitando de tratamento e um período mínimo de repouso de dez dias", informou a FFF.

Brasil e França vão se enfrentar na próxima quinta-feira (26), a partir das 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Massachusetts.

A seleção francesa também enfrentará a Colômbia nesta Data Fifa, mas no domingo (29), em Maryland. Os jogos servem de preparação para a Copa do Mundo.