Neymar chorando após derrota do Santos - Marcello Zambrana / AGIF

Neymar chorando após derrota do SantosMarcello Zambrana / AGIF

Publicado 19/03/2026 14:57 | Atualizado 19/03/2026 15:00

Inglaterra - A carreira de Neymar voltou à tona após um debate entre ex-jogadores do Campeonato Inglês. Em participação no podcast "The Overlap", nomes como Wayne Rooney, Roy Keane, Gary Neville e Ian Wright analisaram o impacto do brasileiro no futebol e fizeram comparações com outros atletas.



Rooney foi direto ao avaliar o atacante do Santos. "Gosto do Neymar, mas nunca o vi como um jogador top, de elite, como Messi, [Cristiano] Ronaldo, dessa categoria", afirmou. Para o ex-atacante do Manchester United, o brasileiro era ofuscado pelo argentino no Barcelona.



Durante a discussão, outros nomes históricos também foram citados como superiores ao camisa 10 em determinados aspectos. "Até o Hazard", disse Ian Wright, ídolo do Arsenal. Já Roy Keane incluiu Cristiano Ronaldo e Thierry Henry na lista de atletas que, em sua visão, estiveram acima do brasileiro.



As críticas não se limitaram ao desempenho em campo. Keane também questionou a postura de Neymar ao longo da carreira, especialmente após a saída da Espanha rumo ao Paris Saint-Germain.

"Não é somente pela Copa do Mundo. Ele já foi admirável? O jeito que ele deixou o Barcelona... Sempre tive a impressão que era um pouco a questão financeira, que ele nunca foi um jogador coletivo no PSG. Não me entenda mal, você pode ser egoísta do jeito certo, mas ele nunca foi uma pessoa gostável. Estou errado?", disse.



Por outro lado, Gary Neville apresentou uma visão diferente ao relembrar um confronto contra o Barcelona, quando era técnico do Valencia. "Neymar era inacreditável", destacou, ao citar a goleada sofrida por 7 a 0 diante do trio formado por Lionel Messi, Luis Suárez e o próprio brasileiro.

