Courtois sofreu lesão no Real Madrid - AFP

Courtois sofreu lesão no Real MadridAFP

Publicado 19/03/2026 14:57

Espanha - Classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões, o Real Madrid deve ter um desfalque importantíssimo para os duelos contra o Bayern. O goleiro Thibaut Courtois, de 33 anos, sofreu uma lesão e deve ficar sem atuar por seis semanas. As informações são do jornal espanhol "Marca".

O belga se machucou na vitória sobre o Manchester City, por 2 a 1, na Inglaterra, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Courtois sofreu uma lesão muscular no reto femoral do quadríceps direito. As partidas contra o Bayern de Munique, serão nos dias 7 e 15 de abril.

Andriy Lunin deverá ter a oportunidade de substituir o goleiro titular nestas partidas. O Real Madrid avançou de fase depois de derrotar o Manchester City nos dois jogos, disputados um na Espanha e outro na Inglaterra.

O Bayern teve ainda mais facilidade para avançar de fase. O clube alemão enfrentou o Atalanta, da Itália, venceu os dois jogos e avançou em um placar agregado de 10 a 2.