Noa Lang postou uma foto no hospital onde passou por cirurgia no polegar da mão direitaReprodução de Instagram
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