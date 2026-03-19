Noa Lang postou uma foto no hospital onde passou por cirurgia no polegar da mão direita - Reprodução de Instagram

Noa Lang postou uma foto no hospital onde passou por cirurgia no polegar da mão direitaReprodução de Instagram

Publicado 19/03/2026 14:20

O atacante Noa Lang sofreu uma amputação parcial do polegar da mão direita, segundo a imprensa europeia. O jogador do Galatasaray, da Turquia, ficou preso em uma placa de publicidade metálica atrás do gol, durante a goleada do Liverpool por 4 a 0, no Anfield, pela Liga dos Campeões.



O lance aconteceu aos 31 minutos do segundo tempo, quando o jogador tentou evitar a saída da bola pela linha de fundo. Ao se chocar com a a estrutura, ele sofreu corte profundo na mão.



Logo após o impacto, Lang caiu no gramado e mobilizou rapidamente o departamento médico. O atendimento durou vários minutos, com o jogador apresentando dores intensas e sinais de choque.

Por causa da situação, o holandês precisou da ajuda de um balão de oxigênio antes de ser retirado de maca. Ele foi encaminhado diretamente a um hospital na cidade de Liverpool e passou por cirurgia.



"Nosso jogador Noa Lang sofreu um corte profundo no polegar direito e será submetido a uma cirurgia em Liverpool, com acompanhamento da equipe médica do clube", informou a nota do clube turco, sem confirmar a amputação parcial.



Já no hospital, Noa Lang postou uma foto na maca e escreveu, em inglês: "M... acontece".





