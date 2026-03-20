Marquinhos em ação durante treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Marquinhos em ação durante treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 20/03/2026 14:30 | Atualizado 20/03/2026 14:34

Rio - A presença de Neymar na Copa do Mundo de 2026 é incerta e hoje parece improvável. Porém, Marquinhos, de 31 anos, que atuou junto dele no PSG e também nas duas últimas Copas do Mundo, acredita que camisa 10 tem tudo para estar presente na competição.

"Eu acredito muito que vai dar certo [do Neymar ir para a Copa]. Pelo que eu falo com ele, tem uma vontade muito grande de que dê certo, de voltar bem. A gente, como parceiro, brasileiro e torcedor, também quer ele participando dessa Copa", disse em entrevista ao portal "UOL".

O zagueiro Marquinhos, de 31 anos, conquistou no ano passado o principal título do futebol europeu: a Liga dos Campeões. Nesta temporada, o defensor deseja ter a Copa do Mundo como mais uma conquista em seu currículo.

"Levantar a Copa do Mundo, voltando para o Brasil para celebrar com os brasileiros. Para esse ano, é meu grande sonho, é o que eu me alimento e me motivo para ir treinar todos os dias, estar bem, me recuperar em casa e no clube. É minha grande inspiração", disse.