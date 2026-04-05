Carro desgovernado atropela e mata guarda municipal do Rio em Senador Camará - Reprodução/Redes sociais

Carro desgovernado atropela e mata guarda municipal do Rio em Senador CamaráReprodução/Redes sociais

Publicado 05/04/2026 21:38

Rio - A guarda municipal Kelly Cristina Duffles Ribeiro, de 44 anos, lotada na 5ª Inspetoria (Bangu), morreu após ser atropelada por um carro desgovernado na Avenida de Santa Cruz, em Senador Camará, Zona Oeste do Rio, neste domingo (5). A vítima estava voltando para casa após o plantão quando acabou sendo atingida pelo veículo, na altura da Praça da Pedra Branca.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima. No local, o Corpo de Bombeiros socorreu Kelly e a levou para a UPA de Senador Camará, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu.



Uma testemunha relatou nas redes sociais que presenciou o acidente e afirmou que o impacto foi muito forte. "Eu vi esse acidente, foi horrível. Eu estava no ponto de ônibus. Peguei minha condução nervosa, toda me tremendo", disse Ingrid Cristina.



De acordo com o comando da unidade, a condutora do veículo, que não teve o nome divulgado, também foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer (HMAS), mas recusou atendimento. Posteriormente, ela foi conduzida à delegacia, onde acabou autuada em flagrante pelo crime de homicídio culposo provocado por atropelamento. A perícia foi acionada, e a ocorrência registrada na 34ª DP (Bangu).



Também nas redes sociais, uma colega da vítima lamentou a morte. "Mulher com coração de ouro! Que Deus conforte suas filhas e sua mãe", escreveu.

A Guarda Municipal do Rio lamentou a morte da servidora e garantiu que está dando apoio à família, além de acompanhar as investigações. "Espera-se que a Polícia apure os fatos para a eventual responsabilização dos envolvidos", disse o órgão por meio de nota.

Ainda não há informações sobre o local e o horário do sepultamento de Kelly.



