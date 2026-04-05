Criminosos atearam fogo em dois carros na Vila do Sapê, em Curicica - Reprodução/Redes sociais

Criminosos atearam fogo em dois carros na Vila do Sapê, em CuricicaReprodução/Redes sociais

Publicado 05/04/2026 16:04

A tensão começou no sábado (4) quando criminosos do Comando Vermelho (CV) tentaram retomar o controle da Vila Sapê, comunidade que atualmente é dominada por milicianos. Dando início a um forte tiroteio. Durante a fuga, os bandidos recuaram em direção à Cidade de Deus, deixando rastro de destruição pelo caminho.

Além disso, um veículo blindado da PM, que estava posicionado no interior da comunidade, foi alvo de um drone que lançou granadas contra o automóvel, mas não deixou feridos.

Na tentativa de dificultar a movimentação das forças de segurança, criminosos ainda atearam fogo em dois veículos nos acessos à comunidade. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para controlar o incêndio na entrada da Vila Sapê.