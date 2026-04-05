Homem foi encaminhado para a 4ª DP - Reprodução

Homem foi encaminhado para a 4ª DP Reprodução

Publicado 05/04/2026 18:23

Rio - Um homem foi preso por agentes da Força Municipal por ameaçar pedestres no Campo de Santana, no Centro do Rio, para que fizessem transferências de dinheiro via PIX. Com ele, foi encontrada uma arma falsa.

Segundo a Força Municipal, os agentes foram alertados por pedestres e o suspeito foi encontrado graças à descrição feita pelas testemunhas de suas roupas. Na abordagem, foi encontrada uma réplica de uma pistola. O homem ainda tentou resistir à prisão, mas foi contido e levado para a 4ª DP (Presidente Vargas).

Além do caso no Campo de Santana, outras 10 prisões foram feitas no sábado por agentes da Força Municipal, como no Terminal Gentileza, Rodoviária, Cinelândia e no Jardim de Alah, no Leblon. De acordo com a Secretaria de Segurança Urbana, o reforço nessas áreas tem como objetivo inibir assaltos e garantir a segurança nos principais terminais e pontos turísticos da cidade nos horários de maior movimento.