Daniela Ribeiro Lopes foi presa no sábado (4) por aplicar o golpe do falso Pix - Divulgação/Polícia Civil

Daniela Ribeiro Lopes foi presa no sábado (4) por aplicar o golpe do falso PixDivulgação/Polícia Civil

Publicado 05/04/2026 18:41

Rio - Daniela Ribeiro Lopes foi presa por aplicar o golpe do falso Pix em uma clínica de estética na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. De acordo com a ocorrência, a mulher apresentou ao estabelecimento três comprovantes que somavam mais de R$ 5 mil, mas os valores não correspondiam aos créditos efetivamente recebidos pela empresa.

A clínica acionou a Polícia Civil. No sábado (4), policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca) foram ao local e encontraram a suspeita no momento em que ela iniciava um procedimento previamente agendado. Ela foi conduzida à delegacia, onde acabou autuada em flagrante por estelionato.

As investigações continuam para apurar a existência de outras possíveis vítimas.