Dupla foi presa por policiais da 166ª DP (Angra dos Reis) - Reprodução

Dupla foi presa por policiais da 166ª DP (Angra dos Reis)Reprodução

Publicado 05/04/2026 16:53 | Atualizado 05/04/2026 19:04

Rio - Dois homens foram presos em flagrante, no sábado (4), na Praia do Anil, no Centro de Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense, enquanto vendiam drogas para frequentadores da orla e de bares da região. A ação foi realizada por policiais civis da 166ª DP.

Segundo a Polícia Civil, a dupla atuava como uma espécie de "serviço de entrega" do tráfico. Eles abordavam os usuários na areia ou nas mesas dos bares e buscavam as encomendas em um ponto de venda no Morro da Fortaleza. Os criminosos recebiam pagamentos em dinheiro ou parte da droga como recompensa, já que também eram usuários.

Um dos presos já havia sido detido em março pelo mesmo crime, mas voltou a atuar na região poucos dias depois. O caso foi registrado na 166ª DP.