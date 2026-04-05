Dupla foi presa por policiais da 166ª DP (Angra dos Reis)Reprodução
Ambulantes que vendiam drogas na praia são presos em Angra
Dupla abordava banhistas e frequentadores de bares para buscar drogas no morro e entregar na orla
Mulher é presa por aplicar golpe do falso Pix em clínica de estética na Barra da Tijuca
Daniela Ribeiro Lopes foi detida em flagrante por estelionato neste sábado (4)
Com arma falsa, homem é preso por exigir transferências via PIX
Criminoso, detido pela Força Municipal, ameaçou pedestres no Campo de Santana, no Centro do Rio
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Carro de John Kennedy, do Fluminense, é roubado e levado para o Complexo do Lins
Veículo só foi recuperado após atleta, que estava em Curitiba no momento do crime, pedir para que um amigo o buscasse na comunidade
PM reforça o policiamento em Curicica após confronto armado na Vila Sapê
Blindado da PM foi alvo de explosivos lançados por drone durante tentativa de invasão
Professores estaduais e municipais farão paralisação de 24 horas na quinta-feira
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