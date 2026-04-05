Francisco Farias Antunes, de 9 anos, foi homenageado no telão do Estádio de São Januário - Reprodução/Redes sociais

Francisco Farias Antunes, de 9 anos, foi homenageado no telão do Estádio de São JanuárioReprodução/Redes sociais

Publicado 05/04/2026 15:15 | Atualizado 05/04/2026 15:32





Na arquibancada do estádio estava o pai, o humorista e roteirista Vinicius Cacofonias. Muito emocionado, ele agradeceu a homenagem. "Chico vive em São Januário. Vasco, você é gigante, obrigado. Obrigado às milhares de pessoas que me disseram que estavam escrevendo para o clube para que essa homenagem acontecesse", escreveu.



Vinicius também levou uma camisa do Vasco que era sua e que havia passado para o filho. Diante da perda de Francisco, ele afirmou que o item ganhou um novo significado. "Essa camisa foi minha quando criança, virou dele e agora voltou para mim cheia de sentidos", disse. Rio - Francisco Farias Antunes, de 9 anos, morto em um atropelamento junto com a mãe na Tijuca , Zona Norte do Rio, foi homenageado no telão do Estádio de São Januário, na noite de sábado (4). Torcedor do Vasco, o menino teve sua foto exibida momentos antes do início do clássico com o Botafogo.Na arquibancada do estádio estava o pai, o humorista e roteirista Vinicius Cacofonias. Muito emocionado, ele agradeceu a homenagem. "Chico vive em São Januário. Vasco, você é gigante, obrigado. Obrigado às milhares de pessoas que me disseram que estavam escrevendo para o clube para que essa homenagem acontecesse", escreveu.Vinicius também levou uma camisa do Vasco que era sua e que havia passado para o filho. Diante da perda de Francisco, ele afirmou que o item ganhou um novo significado. "Essa camisa foi minha quando criança, virou dele e agora voltou para mim cheia de sentidos", disse.

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