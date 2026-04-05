Ciclistas continuam passando pela Rua Conde de Bonfim - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Ciclistas continuam passando pela Rua Conde de BonfimReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 05/04/2026 10:58

Rio – Os atendimentos a ciclistas vítimas de acidentes na rede pública de saúde do Rio cresceram 34% em um ano, passando de 3.554 registros em 2024 para 4.761 em 2025, segundo dados do Painel de Acidente de Transporte Terrestre da Prefeitura.

O aumento ocorre em meio à expansão do uso de bicicletas na cidade, especialmente os modelos elétricos, sem que haja avanço proporcional em regulamentação, fiscalização e infraestrutura. Em 2026, os números ainda são parciais, mas já somam 1.179 atendimentos.

No total, os atendimentos por acidentes de trânsito na rede municipal também cresceram, saltando de 32.303 casos em 2024 para 47.072 em 2025 — alta de cerca de 45%. As ocorrências com motocicletas seguem como maioria, com mais de 32 mil registros, o equivalente a quase 70% do total.

Apesar de não serem a categoria que mais se acidenta, os casos com ciclistas têm chamado atenção pelo crescimento, pelo contexto em que ocorrem e pela gravidade, já que a bicicleta é um veículo leve e sem a segurança de uma lataria.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca), que realizou perícia no local e analisa imagens e depoimentos para esclarecer as circunstâncias do acidente.

A morte das vítimas gerou comoção e mobilização de ciclistas, que realizaram um protesto no local pedindo mais segurança viária e melhorias na infraestrutura, como a implantação de ciclovias.

