Vídeo gravado por uma câmera não mostra a bicicleta das vítimas sendo fechada por um carro antes do acidente - Reprodução/Gabriel

Vídeo gravado por uma câmera não mostra a bicicleta das vítimas sendo fechada por um carro antes do acidenteReprodução/Gabriel

Publicado 01/04/2026 17:33 | Atualizado 01/04/2026 19:07

Veja o vídeo:

Vídeo flagra momento do acidente com bicicleta elétrica que deixou mãe e filho mortos na Tijuca



Crédito: Reprodução/Gabriel pic.twitter.com/t3iq6gsme7 — Jornal O Dia (@jornalodia) March 31, 2026

Em depoimento na 19ª DP (Tijuca), o profissional relatou que um carro preto teria fechado a bicicleta elétrica das vítimas, levando-as a se desequilibrarem e caírem pouco à frente do coletivo, que não conseguiu frear a tempo.

A gravação, em contrapartida, mostra um carro preto na via, porém, trafegando metros atrás do ponto onde ocorre a contato entre a bicicleta elétrica - onde estavam Emanoelle Farias, de 40 anos, e o filho, Francisco Farias Antunes, de 9 – e o ônibus, que para mais à frente, após o condutor se dar conta do choque.

A última nota divulgada pela Polícia Civil sobre o caso afirma que agentes da 19ª DP (Tijuca), onde o caso foi registrado, realizaram perícia no local, colheram relatos de testemunhas e analisam as imagens de câmeras para apurar as causas do acidente.

Despedidas

Emanoelle e Francisco foram sepultados no Cemitério da Penitência , no Caju, na Zona Portuária, no início da tarde desta quarta-feira (1º). Em meio à despedida, familiares e amigos se viram em um cenário de forte comoção, marcado por dor e revolta.

Após o sepultamento, o humorista Vinicius Antunes, conhecido como Vinicius Cacofonias, pai de Francisco, agradeceu o apoio das pessoas que o ajudaram depois da tragédia. Ele contou que soube da morte do filho por notícias nas redes sociais.

"Fiz de tudo pelo meu filho. Neste momento, só não é a tristeza mais absurda ainda porque sei que eu vivi intensamente. Não existe nenhuma lacuna no nosso relacionamento. Pais, amem seus filhos. Tudo que eu queria agora é estar com meu filho. Digam 'te amo', estejam com eles, participem da vida de seus filhos. A gente precisa amar nossos filhos e que eles amam os pais. Eu fui muito feliz nesses 10 anos. Por isso vem a tristeza agora", comentou.

O humorista ainda pediu mais segurança no Rio. "Espero que as pessoas vejam isso e punam, se tiver quem punir. Espero mais estrutura no Rio. É uma cidade que a gente sobrevive. Que a gente tenha mais segurança no trânsito e na segurança pública", destacou.

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Manifestação no local do acidente

Um grupo de ciclistas, que esteve presente no sepultamento, marcou uma manifestação para às 21h30 desta quarta-feira (1º), no cruzamento da Rua Conde de Bonfim com a Rua Pinto de Figueiredo, onde ocorreu o acidente.

No asfalto foram desenhadas duas cruzes e a data do acidente, dia 30 de março. Além disso, o pedido "Queremos ciclovia" foi pintado alguns metros antes na Rua Conde Bonfim. No momento em que a equipe do DIA esteve no local, diversos ciclistas transitaram.

Entenda o caso

Chico, como o garoto também era conhecido, e Emanoelle morreram em um acidente no cruzamento da Rua Conde de Bonfim com a Rua Pinto de Figueiredo, na Tijuca, na manhã desta segunda (30). Os dois estavam em um bicicleta elétrica e teriam se desequilibrado ao serem atingidos por um ônibus da Linha 606 (Engenho de Dentro x Gentileza).

O Corpo de Bombeiros informou que equipes do quartel de Vila Isabel receberam acionamento e encontraram Emanoelle já morta. O menino foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital do Andaraí, mas já chegou à unidade sem vida.

O menino era filho do humorista e roteirista Vinicius Cacofonias e ficou conhecido pelo público ao participar de conteúdos ao lado do pai, demonstrando espontaneidade, carisma e desenvoltura diante das câmeras. A relação entre os dois era um dos principais destaques dos vídeos, que conquistavam os seguidores.

Descrito por pessoas próximas como uma criança criativa e comunicativa, Chico também compartilhava com o pai a paixão pelo Vasco da Gama, frequentemente retratada nas publicações. A morte da criança gerou grande comoção na internet, incluindo mensagens de apoio de nomes conhecidos do humor nas redes.

A criança também era aluna do Colégio Pedro II, que suspendeu as aulas do 4º ano do turno da tarde em sinal de luto após a confirmação da morte. Em nota, a instituição lamentou a perda do estudante e de sua mãe.