Tiroteio na Dom Hélder termina com um morto e um preso - Reprodução / Internet

Tiroteio na Dom Hélder termina com um morto e um presoReprodução / Internet

Publicado 01/04/2026 18:00

Um homem morreu e outro foi baleado e preso em confronto com policiais militares na Avenida Dom Hélder Câmara, na altura do bairro de Piedade, na Zona Norte, no fim da tarde desta segunda-feira (1º). Na ação, dois revólveres e uma motocicleta foram apreendidos com os suspeitos.



De acordo com a corporação, os suspeitos estariam praticando assaltos na região. Policiais do 3º BPM (Méier) abordaram a dupla, mas um deles sacou uma arma e houve troca de tiros.

Veja o vídeo:

Policiais prendem acusado de roubo em Piedade



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/Fz7K99WeRm — Jornal O Dia (@jornalodia) April 1, 2026

O irmão do homem que morreu, identificado apenas como Felipe, compareceu ao local do crime. Ele lamentou o ocorrido e reconheceu os erros do familiar. "Infelizmente, meu irmão realmente praticava assaltos. Ele estava errado, mas é uma dor. Só posso pedir perdão para quem sofreu com os atos dele", disse. O irmão do homem que morreu, identificado apenas como Felipe, compareceu ao local do crime. Ele lamentou o ocorrido e reconheceu os erros do familiar. "Infelizmente, meu irmão realmente praticava assaltos. Ele estava errado, mas é uma dor. Só posso pedir perdão para quem sofreu com os atos dele", disse.

*Reportagem do estagiário Vinicius Gomes, sob supervisão de Flávio Almeida