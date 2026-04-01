Tiroteio na Dom Hélder termina com um morto e um presoReprodução / Internet
De acordo com a corporação, os suspeitos estariam praticando assaltos na região. Policiais do 3º BPM (Méier) abordaram a dupla, mas um deles sacou uma arma e houve troca de tiros.
Policiais prendem acusado de roubo em Piedade— Jornal O Dia (@jornalodia) April 1, 2026
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O irmão do homem que morreu, identificado apenas como Felipe, compareceu ao local do crime. Ele lamentou o ocorrido e reconheceu os erros do familiar. "Infelizmente, meu irmão realmente praticava assaltos. Ele estava errado, mas é uma dor. Só posso pedir perdão para quem sofreu com os atos dele", disse.
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