Tiroteio na Dom Hélder termina com um morto e um presoReprodução / Internet

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Um homem morreu e outro foi baleado e preso em confronto com policiais militares na Avenida Dom Hélder Câmara, na altura do bairro de Piedade, na Zona Norte, no fim da tarde desta segunda-feira (1º). Na ação, dois revólveres e uma motocicleta foram apreendidos com os suspeitos.

De acordo com a corporação, os suspeitos estariam praticando assaltos na região. Policiais do 3º BPM (Méier) abordaram a dupla, mas um deles sacou uma arma e houve troca de tiros.
Veja o vídeo:

O irmão do homem que morreu, identificado apenas como Felipe, compareceu ao local do crime. Ele lamentou o ocorrido e reconheceu os erros do familiar. "Infelizmente, meu irmão realmente praticava assaltos. Ele estava errado, mas é uma dor. Só posso pedir perdão para quem sofreu com os atos dele", disse.
*Reportagem do estagiário Vinicius Gomes, sob supervisão de Flávio Almeida