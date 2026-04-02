Publicado 02/04/2026 00:00

O caso de Noelia Castillo, autorizada pela Justiça da Espanha a realizar eutanásia após diagnóstico de depressão profunda decorrente de violência sexual, ganhou as redes sociais e levou os EUA a cobrarem explicações. A decisão ampliou o debate sobre os limites legais e éticos desse tipo de procedimento.

Após visita, Carlos Bolsonaro afirmou que a saúde de Jair Bolsonaro “se deteriora”, mesmo em prisão domiciliar humanitária temporária. O quadro reforça que a situação do ex-presidente segue marcada por limitações clínicas, restrições de rotina e incerteza sobre sua recuperação.