Criminoso morreu no local - Reprodução

Criminoso morreu no local Reprodução

Publicado 01/04/2026 19:17

Rio - Um assaltante foi morto em uma tentativa de assalto a um PM de folga, nesta quarta-feira (1º), em Campo Grande, na Zona Oeste. O agente, que estava de carro, foi abordado por dois homens em uma moto.

De acordo com a Polícia Militar, houve troca de tiros e um dos assaltantes morreu na hora, antes mesmo da chegada do socorro. Já o suspeito que conduzia a moto conseguiu fugir.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).