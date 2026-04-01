Família de Andressa Nascimento foi recebida pela Comissão dos Direitos Humanos da AlerjDivulgação
Comissão dos Direitos Humanos da Alerj recebe família de moradora morta em operação no Salgueiro
Órgão disse que vai enviar um ofício ao Ministério Público, Secretaria de Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal para exigir esclarecimentos
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Rio registra aumento no número de casos de chikungunya
Dengue, porém, tem queda em relação ao período de janeiro a março do ano passado
Troca de tiros entre suspeitos e PMs termina com um morto e um preso na Piedade
De acordo com a corporação, suspeitos realizavam assaltos na região e reagiram a uma abordagem na Avenida Dom Hélder Câmara
Vídeo de acidente na Tijuca contradiz versão apresentada por motorista de ônibus
As vítimas, mãe e filho, foram sepultados nesta quarta-feira (1º)
Veterinárias poderão denunciar maus-tratos por canais digitais no RJ; projeto avança na Alerj
Proposta aprovada em primeira discussão prevê envio de fotos e vídeos e criação de selo para empresas que colaborarem com denúncias
Greve unificada: técnicos da Uerj aprovam paralisação e se juntam a docentes
Maioria votou a favor em assembleia realizada nesta quarta-feira (1º)
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