Assembleia foi marcada após os servidores reunirem assinaturas suficientes em um abaixo-assinado - Reprodução / Instagram

Assembleia foi marcada após os servidores reunirem assinaturas suficientes em um abaixo-assinado Reprodução / Instagram

Publicado 01/04/2026 17:25

Rio - Assim como os docentes, os técnico-administrativos da Uerj também aderiram à greve, nesta quarta-feira (1º), em assembleia realizada no Auditório 11, no início da tarde. De acordo com os servidores, os principais motivos da paralisação são a defasagem salarial e as condições de trabalho precárias.



Sob gritos de “greve” e vaias para quem se posicionou contra, a maioria dos técnicos-administrativos votou pela aprovação da greve. A paralisação tem início marcado para a próxima quinta-feira (9). Um dia antes, será realizada uma nova assembleia.

Nas redes sociais, o técnico Tolstoy, do Instituto de Biologia, e membro do Coletivo Chama, celebrou a conquista em vídeo publicado no perfil do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU). "Por esmagadora maioria a gente votou a entrada da greve dos técnicos da Uerj, a partir da semana que vem. Vamos ter uma assembleia dia 8 para definir uma série de coisas, mas é isso. O inverno chegou. Dez anos depois, estamos nós aqui. [...] Parabéns para todos nós. A greve será unificada", disse.



A assembleia foi marcada após os servidores reunirem assinaturas suficientes em um abaixo-assinado depois que outra reunião terminou em impasse, em 24 de março.

Procurada por O DIA, a Uerj disse que não foi comunicada até o momento sobre a paralisação da categoria.