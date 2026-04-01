Documentos reúnem registros históricos da época da ditadura militar - Felipe Nin / MPF

Documentos reúnem registros históricos da época da ditadura militarFelipe Nin / MPF

Publicado 01/04/2026 20:37

Rio - Documentos históricos do período da ditadura militar foram transferidos do antigo prédio do Departamento de Ordem Política e Social (Dops), no Centro, para o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (Aperj). A medida foi adotada após recomendação do Ministério Público Federal (MPF) no Rio de Janeiro e busca garantir a preservação do extenso acervo.

Após inquérito instaurado para apurar a situação do acervo, depois de relatos de abandono e precariedade, vistorias constataram que havia documentos armazenados em sacos de lixo, acumulados no chão, sem identificação adequada e sem condições mínimas de preservação, que colocava em risco os registros.

Em julho de 2024, foi criado um grupo de trabalho dedicado à avaliação do interesse histórico do material encontrado, que conta com membros do MPF, Secretaria de Estado de Polícia Civil, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Aperj, Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) e representantes da sociedade civil.

Sob a supervisão técnica do Aperj, o grupo de trabalho realizou o tratamento inicial da documentação, organizou listagens dos documentos textuais e bibliográficos e identificou aqueles de relevante valor histórico, especialmente os produzidos durante a ditadura militar.