Documentos reúnem registros históricos da época da ditadura militarFelipe Nin / MPF
Documentos do antigo prédio do Dops são transferidos para o Arquivo Público
Acervo tem registros históricos da época da ditadura militar
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Dengue, porém, tem queda em relação ao período de janeiro a março do ano passado
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