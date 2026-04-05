Dupla foi presa em São João de Meriti - Divulgação / PCERJ

Dupla foi presa em São João de MeritiDivulgação / PCERJ

Publicado 05/04/2026 12:47

Rio - Um homem e uma mulher foram presos por envolvimento em um esquema de estelionato eletrônico e receptação. Eles foram localizados no bairro Jardim Meriti, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, neste sábado (4).

De acordo com a Polícia Civil, a corporação recebeu um alerta de uma instituição financeira sobre o uso indevido de contas de terceiros para realização de compras em plataformas online.

Segundo as investigações, o endereço de entrega já havia sido utilizado em diversas compras fraudulentas. Com apoio de dados fornecidos por uma empresa de logística, os agentes monitoraram a entrega de um produto e flagraram a mulher no momento em que recebia a encomenda.

No local, o homem também foi abordado e se identificou como morador da residência e destinatário do pedido. Durante a abordagem, foi constatado que um dos celulares que estava com a dupla era roubado. Os dois foram autuados em flagrante.